Transformationen im Leipziger Westen

Cineplex Leipzig Gastgeber der TRANSFORMERS-Car-Tour 2017

22 Stopps, 18 Städte, jede Menge Action und Spaß! Zum zehnjährigen Jubiläum des Action- Franchise und zum Kinostart von TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT am 22. Juni touren die Helden des TRANSFORMERS-Universums Optimus Prime, Bumblebee und Barricade durch Deutschland und machen am 16. Juni ab 18:00 Uhr Station im Cineplex Leipzig.

Bei den TRANSFORMERS-Doppelgängern handelt es sich um Nachbauten der Michael-Bay-Originale – soweit es die deutsche Straßenverkehrsordnung zulässt. Während Optimus Prime auf einem LKW beruht, bauen Bumblebee und Barricade auf einem Camaro bzw. einem Mustang mit je 5 Metern Länge auf. Filmfans und Auto-Narren geraten beim Bestaunen der Cars gleichermaßen ins Träumen.



Neben alten Bekannten wie Optimus Prime und Bumblebee darf natürlich das neueste TRANSFORMERS-Mitglied nicht fehlen: Sqweeks! Der, ein Nachbau der Vespa, ist zwar viel kleiner als seine großen Freunde, erobert aber mindestens genauso schnell die Herzen von Groß und Klein.



Action, Spiel und Spaß kommen auch nicht zu kurz! Bei Carrera Wettrennen können sich nicht nur Kids, sondern auch alle Hobbypiloten messen und Kindheitserinnerungen wach werden lassen. Gekürt wird am 16.6. der Tagessieger sowie ein Gesamtsieger am Ende der Tour. Weniger PS, aber mindestens genauso viel Spaß bieten die Bobby Car Rennen und der Kicker Tisch, die zu weiterem Kräftemessen einladen.



Zudem gibt es eine TRANSFORMERS-Fotowand für coole Selfies. Erinnerungen festhalten lohnt sich doppelt! Denn unter allen, die ein Foto von sich und den Fan-Autos mit dem Hashtag #TransformersTour2017 posten, verlost der Filmverleih eine exklusive Privatvorführung für den Gewinner und 50 Freunde!

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger