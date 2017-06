Minions-Ralley im Allee-Center

Cineplex Leipzig lädt zu Ferienspielaktion und Ferienkino ein

Noch bis Samstag (1.7.) laden zum Ferienanfang Allee-Center und Cineplex Leipzig zur Buchstaben-Ralley nach Grünau ein. Zum Filmstart von ICH EINFACH UNVERBESSERLICH 3 verstecken sich in den Shops des Allee-Centers 15 Minions, die kleinen gelben Sympathieträger, mit jeweils einem Buchstaben.

Alle 15 Buchstaben zusammengesetzt, ergeben das gesuchte Lösungswort. Zu gewinnen gibt es u.a. einen Minion-Trolley, Minion-Plüschfiguren und Kinofreikarten. Gewinnspielzettel gibt es an der Info des Allee-Centers sowie an der Kinokasse.



Ferienzeit ist Kinozeit! Und so lädt das Cineplex in den Sommerferien wieder zum Ferienkino ein. Täglich gibt es bereits vormittags ein abwechslungsreiches und spannendes Kinoprogramm. Groß und Klein bezahlen vor 14:00 Uhr nur den kleinen Sommerferien-Spezialpreis von 4,50 €. Ferienpass-Besitzer sparen weitere 0,50€.





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger