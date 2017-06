Leipzigs Schwimmhallen machen Sommerpause

Sportbad, Grünauer Welle und Schwimmhalle Nord bieten Ferienzeiten an

Mit Ferienbeginn verabschieden sich Leipzigs Schwimmhallen in die Sommerpause. Für ein Badevergnügen unterm Hallendach steht Schwimmbegeisterten aber auch über die Ferien immer mindestens eine Schwimmhalle offen:

Das Sportbad an der Elster öffnet in den ersten beiden Ferienwochen; die Grünauer Welle dann in den restlichen vier Ferienwochen. Die Schwimmhalle Nord öffnet sogar durchgängig mit Ausnahme der Freitage. Die Öffnungszeiten finden sich im Internet unter www.L.de/Sportbaeder.

Während der Schließzeiten realisieren die Sportbäder die üblichen Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen in den Schwimmhallen. Einzig in der Schwimmhalle Südost in der Kolmstraße stehen umfangreichere Arbeiten an:

Neben der Erneuerung der Schränke wird auch die Warmwasserverteilung umgebaut. Die Schwimmhalle öffnet daher erst Anfang September wieder; alle übrigen kehren mit Schulbeginn zu den üblichen Öffnungszeiten zurück.

Buntes Programm in den Freibädern

Spiel und Spaß am und im Wasser heißt es die gesamte Ferienzeit über in den Freibädern. Insbesondere die Sommerbäder Schönefeld und Kleinzschocher sowie das Ökobad Lindenthal bieten bunte Mitmachaktionen, darunter Laufmattenwettbewerbe, Wasser-Workouts oder Geschicklichkeitsspiele am oder im Wasser. Die Aktionen finden wetterabhängig statt und werden in den Bädern sowie über die Veranstaltungs- und Social-Media-Kanäle der Leipziger Gruppe bekannt gegeben.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger