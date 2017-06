Gott grüß die Kunst!“ HTWK-MedienGAUtsch am 21. Juni

Eine traditionelle Zeremonie rund um einen Bottich voller Wasser, Urlaubsgefühl mitten im Semester und sommerliches Treiben: An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) wird wie jedes Jahr im Juni Gautschfest gefeiert.

Am kommenden Mittwoch, dem 21. Juni von 14 bis 22 Uhr treffen sich Gutenbergs Jünger und alle Schaulustigen zum „MedienGAUtsch“ auf dem Parkplatz hinter dem Gutenberg-Bau der Hochschule (Gustav-Freytag-Straße 42).

Um in die schwarze Zunft der Drucker aufgenommen zu werden, müssen die Studierenden der Fakultät Medien in der Bleisatzwerkstatt mit der Erfindung Gutenbergs in Berührung gekommen sein, so will es der Brauch. Möglichkeiten dazu werden außerhalb der Lehrpläne in den Bleisatzpraktika geboten. Bei der eigentlichen Zeremonie wird der „Kornut“ (Lehrling) auf Kommando des „Gautschmeisters“ von dessen Gehilfen gepackt und in einen Bottich voller Wasser getaucht. Dies dient zur äußeren Reinigung.

Anschließend wird dem „Gautschling“ ein Trank - Rezeptur geheim - eingeflößt, wodurch er auch innerlich von all seinen Sünden und schlechten Angewohnheiten gereinigt werden soll. Dieser Brauch geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Ursprünglich bezeichnete der Begriff „Gautschen“ den ersten Entwässerungsschritt nach dem Schöpfen von Papier, wenn es vom Sieb auf eine Filzunterlage gelegt und das Wasser herausgepresst wird. Den Abschluss der feuchtfröhlichen Tradition bildet die Übergabe des Gautschbriefes durch den Gautschmeister. Die Gautschzeremonie wird am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr durchgeführt.

Danach – und das ist neu - wird noch mehr gefeiert als bisher. Ein abwechslungsreichen Programm für alle Altersgruppen erwartet die Besucher, ein Live-Auftritt des HTWK-Improvisationstheaters „Schwarzpulver“ (17.30 Uhr) und eine Feuershow (ca. 21.45 Uhr) stehen außerdem auf dem Programm.