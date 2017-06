ENDSPURT für Nolde-Ausstellung

An den letzten drei Tagen sind die Öffnungszeiten bis 20 Uhr verlängert. Emil Nolde (1867–1956) und die Mitglieder der Künstlergruppe Brücke zählen zu den bedeutendsten und bekanntesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.

Am kommenden Sonntag, den 18. Juni 2017, endet die Ausstellung „Nolde und die Brücke“, die mit bislang über 45.000 Besucherinnen und Besuchern zu den erfolgreichsten des Museums zählt.

Weit weniger bekannt ist, dass Nolde von Frühjahr 1906 bis Herbst 1907 Mitglied der Brücke war. In der Ausstellung werden nun erstmals Frühwerke Emil Noldes und der Brücke-Künstler in einem bis dahin nicht bekannten Umfang zusammengeführt, um die stilistischen Anregungen der Künstler in den Gattungen Malerei, Zeichnung und Druckgrafik nachzuzeichnen.