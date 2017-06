EAT EAT EAT Festival im Scheibenholz

Das Festival wird in verschiedenen Locations und auf verschiedenen Plätzen an unterschiedlichen Tagen stattfinden und wird thematisch und inhaltlich erweitert. Auf regionale Kochkunst, mit Produkten aus der Region und aus nachhaltig fairem Handel, wird Hauptaugenmerk gelegt werden.

Bereits am 22.09. beginnen die Entdeckertage unter dem Motto 10 Tage - 30 Orte, bei denen den Gästen die Direkterzeuger der Region nahe gebracht werden. Am 23.09. kann zum Beispiel beim Hoffest die Schweinmastanlage der Agraproduktion Elsteraue in Zwenkau besichtigt werden, sowie am 30.09. die Milchviehanlage in Großzschocher.

Ob biologischer Anbau, verantwortungsvolle Tierhaltung oder nachhaltige Verarbeitung, bis zum 01.10. öffnen sich viele Höfe, Weiden und Produktionsstätten für die Besucher.