Im Ticket- und Infozelt in der Petersstraße, Ecke Markt, werden ab dem 8. Juni, von 10 bis 18 Uhr, Karten für das Bachfest Leipzig verkauft; es ist während des Bachfestes täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet (18. Juni von 10 bis 18 Uhr). Musikfreunde, die mehrere Konzerte besuchen möchten, erhalten im Ticketzelt zudem den begehrten Festival-Pass zum Preis von 62 Euro. Die Inhaber des Passes haben Anspruch auf einen Rabatt von 25% pro Konzertticket (gilt nicht für Veranstaltungen im Gewandhaus).

Informationen zu den Last-Minute-Karten des Bachfestes 2017 erhalten Interessenten ebenfalls im Ticketzelt sowie zusätzlich unter www.facebook.com/bacharchiv und über die »Bachfest Leipzig«-Mobile-App. Für ausgewählte Kirchenkonzerte in der Thomas und der Nikolaikirche kostet der Eintritt bei freien Kapazitäten ab 15 Minuten vor Konzertbeginn nur noch 10 Euro. Verkauft werden die Last-Minute-Karten nur an den Abendkassen, eine Platzauswahl ist nicht möglich.

Mit dem Bachfest ehrt die Stadt Leipzig jährlich im Juni den bedeutenden Thomaskantor Johann Sebastian Bach. Sie folgt damit einer Tradition der Bachpflege, die bereits durch Felix Mendelssohn Bartholdy begründet wurde. Namhafte Interpreten aus aller Welt sind an zehn Tagen in über 100 Veranstaltungen zu erleben, darunter der Thomanerchor und das Gewandhausorchester. Im 500. Jubiläumsjahr der Reformation bildet beim Bachfest Leipzig 2017 das Motto »Ein schön new Lied« – Musik und Reformation das Zentrum des umfangreichen Konzert- und Veranstaltungsprogramms.