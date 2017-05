Stadtradeln 2017

Leipzig startet zeitgleich mit Dresden

Leipzig wird auch in diesem Jahr wieder für eine fahrradfreundliche und klimagerechte Stadt in die Pedale treten. Vom 1. bis 21. September nimmt die Stadt am bundesweiten Wettbewerb des Klima-Bündnisses teil. Alle Leipzigerinnen und Leipziger können auf ihren täglichen Wegen durch die Stadt Radkilometer für ihr eigenes Team und unsere Stadt sammeln.

Im vergangenen Jahr legten mehr als 7.300 Radlerinnen und Radler auf ihren täglichen Wegen fast 1,4 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Damit war Leipzig die erfolgreichste Stadt im Wettbewerb. Lediglich die beiden Großregionen Hannover und das Ruhrgebiet sammelten mehr Radkilometer.

In den letzten Jahren war die Stadt Dresden ein großer Kontrahent um den Titel der Fahrradhauptstadt in Deutschland und Sachsen. In diesem Jahr fahren beide sächsischen Metropolen zeitgleich, was ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen erwarten lässt.

Anmeldungen zum Stadtradeln sind ab sofort unter www.stadtradeln.de möglich. Bis zum Start des Wettbewerbs im September bleibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch reichlich Zeit, möglichst viele Mitstreiter für ihre Teams zu gewinnen.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger