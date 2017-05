Rennpferdbesitzer für ein Jahr

Der Verein ist ein Gemeinschaftsprojekt des Gestüts Graditz und der Scheibenholz GmbH & Co. KG und bietet allen Galopp-Interessierten die Möglichkeit, für kleines Geld Mitbesitzer eines Rennpferdes zu werden. Der erste Einsatz von Vermentino ist zum Moderenntag am 28. Mai im Scheibenholz geplant.

Pferdetrainer Marco Angermann bereitet ihn nun auf seinen zweiten Start zum Moderenntag am 28. Mai im Scheibenholz vor. „Manchmal ist er frech wie Oskar, aber im Training schlägt er sich sehr gut. Ich bin sicher, dass wir mit ihm viel Spaß haben werden“, sagt Marco Angermann. Der Hengst mit der markanten Kopfmarkierung kommt vom Gestüt Winterhauch und wurde bisher in Köln trainiert.

Der 3-jährige Hengst Vermentino verstärkt ab sofort den Rennstall Scheibenholz e.V. Gemeinsam mit dem 5-jährigen Wallach Mount Juliet tritt er für die Leipziger Besitzergemeinschaft an. Der Jungspund hat bisher erst ein Rennen bestritten und steht noch ganz am Anfang seiner Karriere.

Am 28. Mai soll er im Scheibenholz für die Leipziger Besitzergemeinschaft in einem Rennen der Kategorie D über 1.850 Meter an den Start gehen. Rund 50 Mitbesitzer zählt der Rennstall Scheibenholz e.V. bisher. Weitere sind herzlich willkommen.

Wer am Moderenntag ebenfalls sein eigenes Pferd anfeuern möchte, hat direkt am Renntag oder vorab im Büro der Scheibenholz GmbH & Co. KG (Rennbahnweg 2A, 04107 Leipzig) die Gelegenheit, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Jeder Mitbesitzer erhält eine Besitzerkarte, die inkl. Begleitperson zum freien Eintritt auf den fünf Rennbahnen Leipzig, Dresden, Magdeburg, Bad Harzburg und Bad Doberan berechtigt.