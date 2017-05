Leipziger Gründernacht 2017

Pfiffige Ideen gesucht

Ziel der Leipziger Gründernacht ist es, ein positives Klima für Startups in der Region zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 8.000 Euro ausgelobt. Für die Kategorie "Idee" kann sich jeder bewerben, der einen innovativen Plan für eine Gründung hat.

Voraussetzung ist der Wohnsitz im Freistaat Sachsen. Dabei genügt die Einreichung einer zweiseitigen Ideenskizze. Ein Geschäfts- oder Finanzplan muss für diese Kategorie nicht vorgelegt werden. Sie ist mit einem Preisgeld von 2.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist hierfür endet am 19. Juni 2017.

Für die Kategorie "StartUp" können sich Existenzgründer, junge Unternehmer und Freiberufler aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung bewerben. Bedingung ist, dass die Bewerber ihren Standort in der Stadt Leipzig oder in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen haben und die Gründung im Jahr 2016 erfolgte.

Eine erfolgsversprechende Bewerbung zeichnet sich durch ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell, eine innovative Geschäftsidee mit Alleinstellungsmerkmal und eine überzeugende Unternehmerpersönlichkeit aus. Die Kategorie ist mit einem Preisgeld von 6.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist dafür endet am 15. Mai 2017.

In der Kategorie "Idee" werden die fünf besten Skizzen von einer fachkundigen Jury ausgewählt. Die Nominierten präsentieren jeweils ihre Idee am 14. September 2017 auf dem Mediencampus, Villa Ida in Leipzig-Gohlis. Das Publikum stimmt über die beste ab.

In der Kategorie "StartUp" treffen die Juroren aus allen Businessplänen eine Auswahl. Im Anschluss sind die Nominierten eingeladen, die Juroren in einer fünfminütigen Fahrstuhlpräsentation von sich und ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Alle Kandidaten werden zur Leipziger Gründernacht am 14. September 2017 eingeladen. Der Gewinner wird vor Ort ausgezeichnet.

Die Preise in den Kategorien "Ten Years After" und "Lebenswerk" werden an Unternehmer vergeben, die besondere unternehmerische Herausforderungen bereits erlebt und bewältigt haben. Für diese Kategorien kann man sich nicht bewerben. Die Preisträger werden von einer Jury nominiert.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger