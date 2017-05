JoNaLu zum Kindertag im P.C. Leipzig

Gemeinsam mit den Protagonisten der ZDF-Animationsserie JoNaLu feiern

Der 1. Juni steht im Zeichen der Kids: Am internationalen Kindertag hat sich das Paunsdorf Center eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: Kinder können in dem Leipziger Shoppingcenter „ihren“ Tag zusammen mit den Protagonisten der beliebten TV-Serie JoNaLu feiern.



Die beiden Mäuse Jo und Naya und der Marienkäfer Ludwig bilden zusammen das abenteuerlustige Trio des ZDF-Vorschulformats JoNaLu. Gemeinsam leben sie in einem Mäuseloch im Kinderzimmer von Paul – am 1. Juni tauschen sie ihre kuschelige Heimat gegen das Paunsdorf Center.

Bei großen Bühnenshows können die Besucherinnen und Besucher in dem Einkaufszentrum live mitsingen, mittanzen und mitreimen. Die meisten jungen Fans kennen die Lieder und Tänze schon längst aus dem Fernsehen: Bereits seit April 2010 wird die Serie regelmäßig bei KIKA ausgestrahlt, die zweite Staffel startete Anfang letzten Jahres.



Die Ausflüge und Abenteuer von JoNaLu sind ebenso spannend wie lehrreich: Gemeinsam mit ihren tierischen Freunden entdecken sie die Welt. Dass dabei alle eine andere Sprache sprechen, spielt keine Rolle. Spielerisch bekommen die kleinen Zuschauer erste Einblicke aus anderen Sprachenwelten. Werte wie Zusammenhalt, Freundschaft, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft werden in dem schon mehrfach ausgezeichneten Vorschulprogramm groß geschrieben.



Von der virtuellen Fernsehwelt in das Paunsdorf Center: Am Kindertag können die kleinen Gäste ihre TV-Helden hautnah erleben. Die Bühnenkulisse lässt sogar Pauls Kinderzimmer Wirklichkeit werden und natürlich singt und tanzt das Trio zu den bekannten Serien-Songs. Neben den tollen Mitmach-Bühnenshows nehmen Groß und Klein noch ein Andenken an den Tag mit nach Hause: Jo und Naya posieren für ein gemeinsames Erinnerungsfoto.





Auf einen Blick: Der Kindertag mit JoNaLu im P.C.:

12:00 – 12:55 Uhr: Show – 5 Min Pause – Meet & Greet

14:00 – 14:55 Uhr: Show – 5 Min Pause – Meet & Greet

15:15 – 15:45 Uhr: Meet & Greet

16:00 – 16:55 Uhr: Show – 5 Min Pause – Meet & Greet

17:15 – 17:45 Uhr: Meet & Greet

18:00 – 18:55 Uhr: Show – 5 Min Pause – Meet & Greet





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger