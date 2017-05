Internationaler Museumstag 2017

Freier Eintritt im Museum für Druckkunst

Am kommenden Sonntag, 21. Mai, findet der Internationale Museumstag statt. Das Museum für Druckkunst hat von 11-17 Uhr geöffnet und kann bei freiem Eintritt besucht werden.

Ganztägig wird es Vorführungen in der Ausstellung „Luther – Leipzig – Letterpress“ und der Lichtdruckwerkstatt geben. Zusätzlich findet 12 Uhr eine öffentliche Führung zum Thema „Luther – Leipzig – Letterpress“ statt.

Anlässlich des Kirchentags auf dem Weg in Leipzig, bieten wir über Himmelfahrt Führungen und Vorführungen im Rahmen der Ausstellung „Luther – Leipzig – Letterpress“ an. Die Vorführungen finden ganztägig statt, die Führungen am 25., 26. Und 27.5. jeweils 15 Uhr.

Öffnungszeiten: 25., 27. Und 28.5. 11-17 Uhr, 26.5. 10-17 Uhr

Die Teilnehmer des Kirchentags auf dem Weg zahlen mit ihrer Karte nur den ermäßigten Eintritt.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger