Hummelhaus selber bauen

Ökolöwe - Umweltbund Leipzig lädt zum Workshop

Der Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V. lädt für den 27. Mai von 14 bis 17 Uhr zum Workshop in den Stadtgarten Connewitz ein. Gemeinsam mit dem Experten Andreas Kanitz bauen die Teilnehmenden ein Hummelhaus für den Stadtgarten.

Nebenbei vermittelt Katrin Erben, Gärtnerin beim Ökolöwen, Wissenswertes über Hummel und Co. Heutzutage werden Gärten oft zu intensiv bewirtschaftet, mit der Folge, dass die nützlichen und friedlichen Insekten im natürlichen Lebensraum keinen Unterschlupf mehr finden. Ein Hummelhaus kann hier helfen.

Der Ökolöwe bittet um Anmeldung per Telefon unter 0341-30 65 114 oder via Mail an stadtgarten@oekoloewe.de. Der Unkostenbeitrag pro Teilnehmer beträgt für Erwachsene 8 Euro, für Kinder und Ökolöwen-Mitglieder sind es 4 Euro.

Wann: Samstag, 27. Mai von 14 bis 17 Uhr

Wo: Stadtgarten Connewitz, Kohrener/Burgstädter Straße, Eingang Kohrener Straße, 04277 Leipzig

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger