Entdeckertage im Zoo Leipzig

Die jungen Wilden im Fokus

Zum Auftakt der diesjährigen Zoo-Entdeckertage vom 25. bis 28. Mai stellt der Zoo Leipzig die Jungtiere in den Fokus. Ob Tiger-Zwillinge, Orang-Utan-Baby oder Mähnenibis-Jungvögel, in allen Bereichen des Zoos erobern die Jungtiere die Anlagen und erfreuen kleine und großeEntdecker gleichermaßen.

Am Himmelfahrts-Wochenende gilt es von 9:00 bis 18:00 Uhr mehr über die Zuchterfolge zu erfahren. Geführte Touren zu den jungen Wilden,Tierpflegerkommentierungen, Mitmachaktionen rund um die Pflege der Jungtiere sowie die beliebten Tierpflegergespräche – wie immer bietet der Zoo Leipzig ein abwechslungs- und wissenswertes Programm für seine Zoobesucher.

Den Auftakt in die Entdeckertage Jungtiere übernehmen die Tigerzwillinge von Bella undTomak mit ihrer offiziellen Taufe um 10:00 Uhr am Donnerstag. Zoodirektor Prof. Jörg Junhold und Moderator Roman Knoblauch werden höchstselbst die Zeremonie vollführen. Wer die Taufe verpasst, kann am Sonntag 10:30 Uhr das kommentierte Wiegen der jungen Katzen miterleben und bei den täglichen Tierpflegergesprächen die neusten Entwicklungen erfahren.

Und noch ein weiterer besonderer Programmpunkt sei erwähnt: Am Himmelfahrtstag steht dasgroße Wettkehren im Giraffenstall an. Radio Leipzig Moderator Roman Knoblauch stellt sichauch dieses Jahr der Herausforderung und mistet in einem Rennen gegen ausgewählteBesucher den Giraffenstall aus. Beginn ist 11:00 Uhr.

Die Programmstationen entlang der Themenwelten sind vielfältig und laden zum Verweilen ein:Wer gern Rätsel löst, sollte sich den Fragen des Eier-Quiz im Tierkindergarten, des Tragzeiten-Mitmachquiz auf dem Aquariumsvorplatz und des Affen-Quiz in Pongoland stellen. Wem das zu kniffelig ist, der besucht die Tierpfleger an der Futterstelle der Grevy-Zebras und erfährt alles über Art, Verbreitung, Haltung und Bedrohungsstatus der gestreiften Huftiere.

Oder aber hilft das Futter für die Giraffen zu schneiden, täglich von 10:00 bis 13:30 Uhr. In alter Tradition stehen die Tierpfleger an allen Orten für die Fragen der Besucher bereit und berichten während der Kommentierungen und Fütterungen über ihre Schützlinge. Und auch der Freundes- und Förderverein des Zoos ist mit einem Stand vertreten, bietet einen Einblick in seine Arbeit und informiert über die Möglichkeit von Tierpatenschaften.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger