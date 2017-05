23. P.C. Radwandertag

Himmelfahrts-Spaß für die ganze Familie

Auch in diesem Jahr findet zu Himmelfahrt der traditionelle Radwandertag vom Paunsdorf Center statt. Am 25. Mai 2017 kommen weit über 1.000 Fahrradfreunde aus allen Stadtteilen zusammen, um zwei unterschiedliche Touren im Leipziger Umland zu fahren. Daneben können sie sich auch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und verschiedene Verschnauf-Stände freuen.



Beim 23. P.C. Radwandertag zu Christi Himmelfahrt – im Volksmund auch als Vater- oder Männertag bekannt – hat die gesamte Familie gemeinsam Spaß. Ab 9 Uhr können sich alle Interessierten mit ihren Fahrrädern registrieren und erhalten dazu ein T-Shirt, einen Tourenpass und einen Verpflegungsbeutel. In die Pedale, fertig los! – heißt es dann ab 10:30 Uhr.

Dabei haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei abwechslungsreiche Strecken zur Auswahl: Für die ambitionierten Radler gibt es eine 30 Kilometer lange Strecke. Diese führt vom P.C. aus über Mölkau, Holzhausen, Liebertwolkwitz nach Störmthal und Güldengossa. Von dort aus geht es über Liebertwolkwitz, Holzhausen, Baalsdorf und Engelsdorf wieder zurück zum P.C. Die kleinere Familientour erstreckt sich über ungefähr 15 Kilometer und passiert Mölkau, Holzhausen, Baalsdorf und Engelsdorf.



Bereits um 10 Uhr startet das Bambini-Rennen für die kleinen Radfahrer. Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren absolvieren 1,5 Kilometer, die etwas älteren Neun- bis Zwölfjährigen treten 3 Kilometer lang fleißig in die Pedalen. Die schnellsten Rennfahrer werden anschließend mit einer Urkunde und einem kleinen Preis ausgezeichnet.



Für die fleißigen Freizeitsportler stehen zur Stärkung mehrere Kontroll- und Verpflegungspunkte mit Obst und Getränken bereit. Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Auf der kürzeren Familientour ist eine Hüpfburg auf der Strecke und wer sich an die große Tour wagt, freut sich über musikalische Motivation. Nach dem erfolgreichen Beenden der Radrunden können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Paunsdorf Center erholen und ab 14 Uhr bei der traditionellen Tombola ihr Glück versuchen.

Hier locken wie jedes Jahr wieder spannende Preise. Für alle Mitglieder des P.C. Treueprogramms wartet noch eine besondere Chance: Sie nehmen an einer Verlosung für ein Fahrrad von DECATHLON im Wert von 400 Euro sowie ein Outfit von INTERSPORT Voswinkel im Wert von 200 Euro teil. Die Verlosung erfolgt am Montag, den 29. Mai.



Anmelden können sich alle Interessierten unter www.paunsdorf-center.de oder an der P.C. Besucherinformation. Für Kurzentschlossene kann die Anmeldung bis 10 Uhr am Veranstaltungstag vor Ort nachgeholt werden. Der besondere Familienausflug ist natürlich für alle kostenfrei.



Auf einen Blick: Der Radwandertag im Paunsdorf Center

Ab 9:00 Uhr: Anmeldung

10:00 Uhr: Start Bambini-Rennen

10:30 Uhr: Start Lizenzrennen des Sächsischen Radfahrerbundes und Start des Radwandertages

14:00 Uhr: Traditionelle Tombola

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger