"WE DO DIGITAL"

IHK zu Leipzig sucht digitale Best-Practice-Beispiele

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig sucht im Rahmen der bundesweiten IHK-Initiative "WE DO DIGITAL" ab sofort Gesichter und Geschichten, die das Thema Digitalisierung in Unternehmen greifbar machen. Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern aus dem IHK-Bezirk Leipzig können sich bis zum 8. Mai mit ihrer Geschichte anmelden.

Alle Teilnehmer profitieren von branchenübergreifendem Austausch und medialer Präsenz. Die Siegergeschichten werden am 15. Juni beim G20 Young Entrepreneurs‘ Alliance Summit in Berlin vorgestellt. Alle Infos und die Möglichkeit zur Teilnahme gibt es unter www.leipzig.ihk.de/wedodigital

„Die Initiative "WE DO DIGITAL" will digitale Erfolgsgeschichten an die Öffentlichkeit bringen und Unternehmerinnen und Unternehmer bestärken, nach digitalen Potenzialen zu suchen“, unterstreicht Dr. Thomas Hofmann, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Leipzig.

„Eine digitale Erfolgsgeschichte kann vieles sein: Kunden auf neuen digitalen Wegen erreichen, die Entwicklung von digitalen Produkten und Dienstleistungen, der Einsatz von digitalen Technologien oder Arbeitsweisen im Unternehmen. Die Wirtschaftsregion Leipzig hat viele solcher Geschichten zu erzählen, deshalb sollten regionale Unternehmen aus allen Branchen die Chance nutzen, zu zeigen, was Startups und Mittelständler alles können.“

Die IHK zu Leipzig prüft alle Einreichungen aus ihrem IHK-Bezirk. Bewerbungen, welche die grundsätzlichen Anforderungen der Kampagne erfüllen, werden unter www.wedodigital.de veröffentlicht. Jurys zunächst auf regionaler Ebene und danach auf Bundesebene treffen nach Ablauf der Einreichungsfrist eine Entscheidung über die beste Erfolgsgeschichte je Branche. Als Gesamtgewinner ausgewählt wird je ein Unternehmen pro Region und Branche.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger