Matthäuspassion in der Nikolaikirche Leipzig

Aufführung des BachChores am Karfreitag

Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion ist ein Gipfelwerk der Musikgeschichte. Als das Oratorium 1727 in der Karfreitagsvesper der Leipziger Thomaskirche erstmals erklang, übertraf es mit seiner berührenden und überwältigenden Ausdruckskraft alles bisher Dagewesene. Die Klanggewalt der Doppelchöre und die kontemplative Schönheit der Rezitative und Arien machen dieses Werk so einzigartig.

Der BachChor an der Nikolaikirche unter seinem Dirigenten Jürgen Wolf bringt die Passion am Karfreitag, 14, April 2017, um 17 Uhr in der Leipziger Nikolaikirche, eine der Hauptwirkungsstätten Bachs, zur Aufführung.

Susanne Langner wird dabei als Alt-Solistin auftreten. Sie erzählt: „Die Passionsgeschichte spiegelt alle menschlichen Regungen wider: Hoffnung, Mut, Trauer, Angst, Wut, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit und die Ruhe am Ende.“ Die gebürtige Dresdnerin weiter: „Die Matthäus- wie auch die Johannespassion gehören zu meinem Leben wie die Jahreszeiten,- sie gliedern das (Kirchen-)Jahr und geben dem Leben Struktur.“ Der mehrfachen Preisträgerin und Finalistin internationaler Wettbewerbe ist es wichtig, dem Publikum u.a. mit der Arie „Sehet, Jesus hat die Hand, Euch zu fassen ausgespannt“ die Hoffnung am Ende der Matthäuspassion zu vermitteln. „Egal welche Kämpfe unser Leben bestimmen, am Ende warten Ruhe und Versöhnung“, so Susanne Langner.

Nikolaikantor Jürgen Wolf ergänzt: “Mit dem exzellent aufgestellten BachChor, ausgezeichneten Solisten und einem hervorragenden Festivalorchester laden wir die Besucher der Matthäuspassion am 14. April zu einer besonderen Interpretation am historischen Ort ein.”

Solisten sind Taryn Knerr – Sopran, Susanne Langner – Alt, Tobias Hunger – Evangelist, Daniel Blumenschein – Baß, Thomas Oertel Gormanns – Jesus

Einlass und Abendkasse ab 16.30 Uhr.

Karten zu 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es am Büchertisch der Nikolaikirche und bei der Musikalienhandlung Oelsner; Restkarten an der Abendkasse.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger