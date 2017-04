Live-Koch-Event mit TV- und Starkoch Christian Henze

Buntes Osterprogramm im Paunsdorf Center

Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen steigen, die Sonne gewinnt immer mehr die Oberhand. Der Frühling naht und auch Ostern steht vor der Tür.

Im Paunsdorf Center kommen Besucherinnen und Besucher bereits seit Ende März in die passende Stimmung: In drei Frühlingsszenerien können echte Hasen begutachtet werden und bunte Blumeninseln machen Lust auf die neue Jahreszeit. In den Wochen vor dem Osterfest lockt das Shoppingcenter mit vielen Highlights und hat am 13. April 2017 prominenten Besuch.

In einem Live-Koch-Event gibt der TV- und Starkoch Christian Henze Besucherinnen und Besuchern einen unterhaltsamen Crashkurs zum Thema Eat-Life-Balance und zeigt eindrucksvoll sein Geschick am Herd. Auf P.C. Treuekunden warten ganz besondere Extras.



Wenn es wieder wärmer wird und der dicke Wintermantel im Kleiderschrank verschwindet, kann Ostern nicht mehr weit sein. Bereits seit dem 31. März und noch bis zum 22. April erstrahlt das Paunsdorf Center im frischen Frühlingslook. Für Groß und Klein hat das Shoppingcenter zahlreiche Aktionen vorbereitet und am 13. April wartet mit dem Auftritt von TV- und Starkoch Christian Henze ein ganz besonderes Highlight auf die Kunden.

In unzähligen Kochshows hat Henze schon vor einem Millionenpublikum abwechslungsreiche und ausgewogene Gerichte gezaubert. Am 13. April zeigt er von 17 bis 18 Uhr bei einer exklusiven Kochshow im Paunsdorf Center sein Können. Der einst jüngste Sternekoch Deutschlands und früherer Privatkoch von Gunter Sachs wagte bereits im Alter von nur 25 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit Erfolg! Heute betreibt Henze eine prämierte Kochschule mit Restaurant in Kempten und schreibt Bestseller.

Im Anschluss an das Live-Koch-Event im Paunsdorf Center signiert er sein neuestes Buch „Make my day – Die Henze-Methode – leicht und fit durch den Tag ohne Diätstress“. Für Teilnehmer des P.C. Treueprogramms gibt es noch ein besonderes i-Tüpfelchen: Ca. 200 Treuekunden dürfen sich am 13. April im VIP-Bereich auf einen Gaumenschmaus freuen. Unter allen Treuekunden verlost das Paunsdorf Center zusätzlich einen Abend mit Christian Henze in der heimischen Küche. Die Teilnahme ist ganz leicht: Einfach die Paunsdorf Center App herunterladen und für das P.C. Treueprogramm registrieren.



Doch das Osterfest dreht sich bekanntlich nicht nur ums Essen. Das Paunsdorf Center hat eine tolle Ostererlebniswelt geschaffen. Sogar echte Osterhäschen sind eingezogen: In drei Frühlingsszenerien erfreuen sich besonders die kleinen Besucher an den hoppelnden Vierbeinern.

Im Atrium wartet mit der Kindereisenbahn das nächste Highlight: Während die Großen die aktuelle Frühjahrsmode shoppen oder über den Ostermarkt bummeln, genießen die Kleinen eine Fahrt durch bunte Blumeninseln. Wem das nicht genug ist, schließt eine Runde auf dem Kinderkarussell an oder probiert das neueste Playmobil-Sortiment auf der Playmobilstraße vor Intersport Voswinkel. Auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten:

Ab dem 10. April können Besucherinnen und Besucher in der Osterbackstube mit der Bäckerei Möbius nach Herzenslust backen. Am Ostersamstag verteilen Osterhasen Süßigkeiten im ganzen Shoppingcenter. Auf Kinder von Teilnehmern des P.C. Treueprogramms warten rund um das Osterprogramm viele Vergünstigungen wie kostenlose Eisenbahnfahrten oder kostenfreies Spielen in der Playmobilstraße. Registrieren lohnt sich!



Auf einen Blick: Ostern im Paunsdorf Center

31.03. – 22.04., ganztägig: Frühlingswelten mit lebendigen Hasen und Kinder-Karussell am Eingang 5

31.03. – 22.04., ganztägig: Fahrten der Kindereisenbahn im Atrium, Kinder von Treuekunden fahren freitags (außer Karfreitag, Ersatztermin ist der 13.04.) von 13 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 19 Uhr kostenfrei

03.04. – 15.04., ganztägig: Ostermarkt

07.04. – 22.04., an Wochentagen 14 – 19 Uhr, samstags 11 – 19 Uhr: Playmobilstraße vor Intersport Voswinkel

10.04. – 22.04., ganztägig: Osterbackstube mit der Bäckerei Möbius

13.04., ab 17 Uhr: Kochevent mit Starkoch Christian Henze und anschließender Signieraktion

15.04., ganztägig: Osterhasen verteilen Süßigkeiten





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger