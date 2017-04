25. Aktionstag Lehrstellen 2017

Größter Open-Air-Berufsorientierungstag in Mitteldeutschland

Zum 25. Mal bringt der Aktionstag Lehrstellen am 6. Mai 2017 wieder Unternehmen mit Azubis von morgen zusammen. Von 10 bis 14 Uhr präsentieren auf dem Gelände der ZAW Leipzig (Zentrum für Aus- und

Weiterbildung Leipzig GmbH, Am Ritterschlößchen 22, 04179 Leipzig) mehr als 100 ausbildende Betriebe und Organisationen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über 100 Berufe aus Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft, öffentlichem Dienst, dem Kommunikations- und Mediensektor sowie der Bundeswehr.

Jugendliche, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, können sich einen umfassenden Überblick über aktuelle Ausbildungsangebote in der Region verschaffen. Im Fokus steht jedoch die Berufsorientierung. Der Aktionstag bietet dabei für Schüler ab der siebten Klasse spannende Einblicke in verschiedenste Berufsbilder. In entspannter Atmosphäre erhalten die Besucher von Personalverantwortlichen und Ausbildern wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung. Außerdem geben aktuelle Auszubildende ihre ganz persönlichen Erfahrungen an die Jüngeren weiter.

Neben „Informieren“ heißt es auch „Ausprobieren“: In lebendigen Werkstätten, an Fahrzeugen und Maschinen können Berufe gleich hautnah getestet werden. In kurzer Zeit mit vielen Firmen oder potenziellen Azubis in Kontakt zu kommen, verspricht das Azubi-Speed-Dating. Einem Chef und einem möglichen Azubi bleiben nur 10 Minuten, um den Gegenüber kennenzulernen und gleichzeitig von sich zu überzeugen. Übrigens: Jeder Jugendliche, der den Aktionstag Lehrstellen besucht, kann sich dort eine persönliche Teilnahmebestätigung für seinen Berufswahlpass abholen.



Der Aktionstag Lehrstellen ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig, der Handwerkskammer zu Leipzig, der Agentur für Arbeit und der Sächsischen Bildungsagentur.





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger