2. Bärenherz Sommernacht

Zum zweiten Mal lädt Bärenherz dieses Jahr zur Bärenherz Sommernacht ein – dieses Mal di-rekt in den Kees’schen Park, in unmittelbarer Nähe zum Kinderhospiz Bärenherz Leipzig.

Die Benefiz-Veranstaltung findet am Samstag, 17. Juni 2017, um 18 Uhr, statt. Der Kartenverkauf ist bereits gestartet. Alle diejenigen, die eine besondere Sommerparty feiern und gleichzeitig einen guten Beitrag leisten möchten, können über das Marriott Hotel per E-Mail an elke.saglam@marriotthotels.com Karten für das Charity-Event kaufen.

Der Einzelkartenpreis beträgt 95 Euro (inkl. MwSt.). Es können auch ganze Zehnertische für 950 Euro (inkl. MwSt.) gebucht werden, die dann auf Wunsch mit einem Logo gekennzeichnet werden.