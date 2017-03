„Leipzig liest“ im Zoo Leipzig

Vom 23. bis 25. März 2017 heißt es im Zoo Leipzig wieder: Leipzig liest. Vor außergewöhnlichen Zoo-Kulissen präsentieren die Autoren Jan Mohnhaupt, Bernhard Kegel, Mario Ludwig, Biggi Rist und Liliane Skalecki ihre neuesten Publikationen.

Als Rahmenprogramm für die jeweiligen Lesungen finden Kurztouren durch den Zoo statt, die im Eintrittspreis von 9 Euro pro Veranstaltung bereits enthalten sind. Mit einem historischen Exkurs in die Zeit des Kalten Krieges wird das Lesevergnügen am Donnerstag um 20.00 Uhr in der Hacienda eröffnet:

Jan Mohnhaupt greift in seinem Buch „Der Zoo der Anderen“ das tierische Wettrüsten zweier Berliner Zoos auf, das sinnbildlich für das geteilte Deutschland steht. Ab 18.30 Uhr findet zur Einstimmung eine Abendtour zu ausgewählten Zooschauplätzen statt.