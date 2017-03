Geburtstagsfeier für Johann Sebastian Bach

Vielfältige Angebote zum 332. Komponisten-Geburtstag am Thomaskirchhof

Der Geburtstag von Johann Sebastian Bach jährt sich am 21. März 2017 zum 332. Mal. Traditionsgemäß laden das Bach-Museum Leipzig und die Thomaskirche zu einer gemeinsamen Geburtstagsfeier auf den Thomaskirchhof.

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der musikalisch umrahmte Anschnitt der Geburtstagstorte vor dem Bachdenkmal. Den Festtag beschließt ein Thomaskonzert, veranstaltet von der Kirchgemeinde St. Thomas.

Anlässlich des Bach-Geburtstages 2017 gestalten Leipziger Schülerinnen und Schüler am Dienstag, dem 21. März, ab 11 Uhr ein musikalisches Geburtstagsprogramm für den Komponisten in der Thomaskirche. Die Teilnahme der Schüler am Bach-Geburtstag wird im Rahmen des Projekts »Singt Euch Ein!« von Musiklehrern Leipziger Schulen in Zusammenarbeit mit der Thomaskirche und der Sächsischen Bildungsagentur organisiert und durch die Stiftung »Leipzig hilft Kindern« unterstützt.

Um 12 Uhr wird von den Schülern am Fuß des Bachdenkmals ein Geburtstagskanon angestimmt. Im Anschluss schneiden die Leipziger Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke, Pfarrerin Britta Taddiken und der Geschäftsführer des Bach-Archivs Leipzig, Dr. Alexander Steinhilber, die Geburtstagstorte an – eine fantasievolle Kreation des Leipziger Konditormeisters René Kandler.

Das Bach-Museum Leipzig empfängt Interessierte am 21. März zwischen 10 und 18 Uhr bei freiem Eintritt, Führungen werden um 13 und um 16 Uhr angeboten. Im Foyer des Museums sind ab 15 Uhr der ThomanerNachwuchsChor und der KammerChor der Anna-Magdalena-Bach Grundschule zu Gast, die ein Geburtstagsständchen vorbereitet haben.

Ab 19.30 Uhr erklingen in der Thomaskirche Werke der Bach-Familie, darunter Johann Sebastian Bachs Kantate »Himmelskönig sei willkommen« BWV 182. Es musizieren Gesine Adler und Christiane Wiese (Sopran), Marie Henriette Reinhold (Alt), Sebastian Reim, Oliver Kaden (Tenor), Dirk Schmidt (Bass) sowie die Merseburger Hofmusik unter Leitung von Michael Schönheit. Unterstützt wird das Konzert vom Verein Thomaskirche-Bach 2000 e.V., einem der größten Fördervereine Leipzigs, der am 21.März 2017 sein 20jähriges Bestehen feiert.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger