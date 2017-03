11. Computerspielenacht: Videos, E-Sport, Retro-Games

HTWK Leipzig lädt wieder zur Langen Nacht der Computerspiele

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) wird am Sonnabend, den 29. April 2017 bis tief in die Nacht wieder zum Eldorado für Gamer: Um 14 Uhr startet die elfte Lange Nacht der Computerspiele, die unmittelbar an den Hochschulinformationstag anschließt.

In den Gängen und Räumen der Hochschule werden rund 250 PCs, Heimcomputer und Konsolen aufgebaut, mitgebracht von Sammlern, Vereinen und Entwicklern (Ort: Lipsius-Bau der HTWK Leipzig, Karl-Liebknecht-Str. 145, 04277 in Leipzig).



Die Spielenacht verbindet Elemente eines Retro-Treffens, einer LAN-Party, eines Studierenden-Camps, eines Brettspiele-Abends und einer Tagung. Sie war 2007 aus einer Vorlesungsreihe von HTWK-Informatikprofessor Klaus Bastian entstanden und ist inzwischen als bundesweiter Treff von bis zu 3000 Enthusiasten, Entwicklern und Managern der Branche etabliert.

Gemeinsam mit dem Spielejournalisten René Meyer von der Leipziger „Schreibfabrik“ haben Bastian und sein Team von Beginn an alle Computerspielenächte organisiert. „Games sind längst ein Massenmedium“, so Klaus Bastian. „Sie vermitteln Wissen, technische und emotionale Fähigkeiten – und sind inzwischen auch in der Hochschullehre angekommen.“

In diesem Jahr wurde das Team der Computerspielenacht um Mitstreiter aus den Fakultäten Medien sowie Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften (IMN) der HTWK Leipzig erweitert. René Meyer unterstützt die Lange Nacht der Computerspiele weiterhin als Berater. Erstmals werden außerdem in Kooperation mit dem Studierendenrat der HTWK Leipzig ab 20 Uhr Filme gezeigt. Die Veranstaltungen sind für jedermann offen, der Eintritt ist frei.Weitere Helfer und Unterstützer der Langen Nacht der Computerspiele sind willkommen - bitte melden unter computerspielenacht@htwk-leipzig.de Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger