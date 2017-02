Wandertraum 7-Seen-Wanderung

„Wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt und viele Dinge angeschoben, so Henrik Wahlstadt, Vorsitzender der Sportfreunde Neuseenland e.V. „Für unsere Wanderer konnten wir durch eine Streckenänderung am Haselbacher See und am Nordufer des Störmthaler Sees den Anteil an asphaltierten Wegen reduzieren, was sicherlich eine Wohltat für die 24h-Wanderer sein wird. In Zwenkau starten zwei neue, wunderschöne Touren, die „Nachtschwärmer“ und „Natur Pur“ Tour mit 27 km und 51 km Länge. Für unsere Markkleeberg-Fans können wir mit neuen Streckenführungen bei der „Mondschein Ost“, „Costa Cospuda“ und „Markkleeberg-Tour“ für neue Wandereindrücke sorgen“, so Wahlstadt. „Ein ganz besonderes Highlight ist die neu konzipierte Maikäfertour für unsere Kleinsten Wanderern durch den agra-Park, mit Stockbrot, Strohballenspringen und Malaktionen. Und natürlich freut uns ganz besonders, dass sich wieder Vereine, Firmen und Institutionen aus den beteiligten Gemeinden bei der Durchführung des Events engagieren“.