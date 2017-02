Spiel, Spaß und Puzzeln für die ganze Familie

Ravensbuger Spielewelt lockt während der Winterferien in das Paunsdorf Center

Gleich zu Jahresbeginn lädt das Paunsdorf Center Groß und Klein zum gemeinsamen Spielen ein. Vom 11.02. bis zum 25.02.2017 gastiert die Ravensburger Spielewelt in dem Leipziger Shoppingcenter. Egal ob spielen, (vor)lesen oder Mandala malen:

Mit 13 verschiedenen Stationen bietet die Ravensburger Spielewelt von 10 bis 20 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Und ganz nebenbei können Besucherinnen und Besucher puzzelnd Gutes tun.



Jeder kennt sie, die Spiele, Puzzles und Bücher mit dem blauen Dreieck von Ravensburger. In Kinderzimmern gehören sie schon lange zum Standardrepertoire. Im Paunsdorf Center können Besucherinnen und Besucher die Ravensburger Produktvielfalt für zwei Wochen während der Winterferien nach Herzenslust ausprobieren. An insgesamt zehn Spieletischen zwischen Stylesquare und Atrium warten neben den beliebtesten Klassikern wie memory auch aufregende Neuheiten des vergangenen Jahres.

Sachverständige Spiele-Experten stehen an den verschiedenen Stationen mit Rat und Tat zur Seite. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kuschelt sich mit einem spannenden Buch in die Leseecke, die mit einem bis oben gefüllten Bücherregal zum Schmökern und Abtauchen in eine andere Welt einlädt. Wer hingegen aktiv und vor allem kreativ sein möchte, kann sich im Spiral-Design versuchen und bunte Mandalamuster malen. Auch die jüngsten Familienmitglieder kommen auf ihre Kosten:

Mit den Wassermalstiften von Aqua Doodle® zaubern die kleinen Künstler die schönsten Bilder und mit den Kreativ-Sets aus der Reihe „Creation“ entstehen individuelle Souvenirs.

Neben den vielfältigen Spielstationen bietet die Ravensburger Spielewelt für alle Puzzle-Fans eine besondere Herausforderung. Besucherinnen und Besucher erhalten kleine Beutel mit 20 zusammenhängenden Puzzleteilen, die anschließend zusammengelegt werden: So entsteht nach und nach das größte in Serie gefertigte Puzzle der Welt. Motiv des 32.000-teiligen Riesenpuzzles ist das Wahrzeichen Leipzigs: das Völkerschlachtdenkmal. Und das nicht ohne Grund:

Für jeden fertig gepuzzelten Beutel spendet das Paunsdorf Center 1€ für den Erhalt des größten Denkmals in Europa. Darüber hinaus steht ein Spendentrichter bereit. Vorsitzender des Fördervereins Völkerschlachtdenkmal e. V.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger