Riesenpuzzle im Paunsdorf Center Leipzig fertig gestellt

Einkaufscenter übergibt Spendenscheck an Förderverein Völkerschlachtdenkmal

Gerade mal zwei Wochen hat es gedauert: Die Besucherinnen und Besucher des Paunsdorf Centers haben das größte in Serie gefertigte Puzzle der Welt erfolgreich zusammengelegt. Motiv des rekordverdächtigen Bildes ist das Leipziger Völkerschlachtdenkmal.

Puzzle-Fans haben im Rahmen der Aktion eine Spende von 1.300 € für das Wahrzeichen möglich gemacht. Die Übergabe des Spendenchecks vom Centermanager Rainer Borst an Klaus-Michael Rohrwacher, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Völkerschlachtdenkmal e.V., fand am Wochenende statt.



Die besondere Puzzle-Herausforderung war Teil der Ravensburger Spielewelt, die in den vergangenen zwei Wochen Groß und Klein zum Spielen in das Paunsdorf Center einlud. Für das Riesenbild erhielten Besucherinnen und Besucher kleine Beutel mit jeweils 20 zusammenhängenden Puzzleteilen, die anschließend zum großen Ganzen, dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal, zusammengelegt wurden.

Nach und nach entstand so das größte in Serie gefertigte Puzzle der Welt mit einer Fläche von zehn Quadratmetern (Länge 5m, Breite 2m)



Für jeden fertig gepuzzelten Beutel spendete das Paunsdorf Center 1 € an den Förderverein Völkerschlachtdenkmal e.V. zum Erhalt des größten Denkmals in Europa. Zudem steuerten die Puzzle-Fans zusätzliches Geld über eine Spendenbox bei. Insgesamt kamen so 1.300 € zusammen. Die gesammelten Geldmittel sollen vor allem für die Wasserbecken-Sanierung des Völkerschlachtdenkmals verwendet werden.



Im Rahmen der Ravensburger Spielewelt im Paunsdorf Center gab es vom 11. bis zum 25. Februar Spiel und Spaß für die ganze Familie zu erleben. An 13 verschiedenen Stationen bot sich ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Besucherinnen und Besucher konnten verschiedenste Spiele spielen, spannende Geschichten (vor)lesen, kunstvolle Mandalas malen und vieles mehr.





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger