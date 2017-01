Tag der offenen Hochschultür an der HHL Leipzig

Sachsenweiter Tag am 12. Januar

Am Donnerstag, dem 12. Januar 2017, öffnet die HHL Leipzig Graduate School of Management von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr ihre Pforten zum sachsenweiten "Tag der offenen Hochschultür".

Unter dem Motto „Bachelor und dann? Mit dem Master in Management der HHL Karriere machen“ können sich Interessierte durch eine persönliche Studienberatung einen Einblick in die Masterstudiengänge der HHL verschaffen.



Mitarbeiter der HHL stehen für Informationen rund um die Master-Studiengänge in Management (M.Sc. und MBA) zur Verfügung und beantworten gerne Fragen zur Bewerbung, Studieninhalten und Finanzierungsmöglichkeiten.



Bewerbungsschluss für das im März 2017 startende Vollzeit-M.Sc.-Programm ist der 15. Januar 2017.

Hinweise zur Teilnahme am 12. Januar:

Eine individuelle Beratung ist nach vorheriger Anmeldung bei Annegret Zettler (annegret.zettler(at)hhl.de), Tel: 0341-9851-613 möglich.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger