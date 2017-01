National Theatre London – Live on screen

Legendärer AMADEUS im Cineplex Leipzig

Mit Live-Übertragungen aus dem National Theatre London holt das Cineplex Leipzig nach russischem Kino, englischsprachigen Originalversionen und französischem Theater ein neues originalsprachiges Angebot nach Leipzig.

Das National Theatre London ist eine der führenden Bühnen in Großbritannien für zeitgenössisches und klassisches Theater und der Schauplatz für einige der besten Aufführungen aller Zeiten. Mit AMADEUS, SAINT JOAN, HEDDA GABLER und TWELFTH NIGHT stehen vier Stücke fest, die im Cineplex zu erleben sind.

A m Donnerstag, den 2. Februar eröffnet AMADEUS, das legendäre Theaterstück von Peter Shaffer das neue Theaterangebot. Mit überbordender Kreativität eroberte das Stück, das seine Premiere im Jahr 1979 feierte, die renommierte Bühne des National Theatre. Mozart (Adam Gillen) trägt bunte Doc Martens und versprüht rebellisch-genialen Charme, Salieri (Lucian Msamati, bekannt aus den TV-Serien „Luther“ und „Games of Thrones“) verblüfft durch wirklich fühlbare List und verzweifelten Neid. Michael Longhursts Inszenierung und die musikalische Leistung des Southbank Sinfonia Orchesters stehen all dem in Sachen Temperament in nichts nach.

Zum Inhalt: Wien – die musikalische Welthauptstadt. Wolfgang Amadeus Mozart, unzähmbares Wunderkind, ist fest entschlossen seiner Bestimmung zu folgen und für Furore zu sorgen. In Ehrfurcht erstarrt vor Mozarts Genie hat Hofkomponist Antonio Salieri die Macht, Mozart ganz nach oben zu bringen – oder ihn zu zerstören. Bestimmt von obsessiver Eifersucht zieht er in den Krieg gegen Mozart, gegen die Musik und zum Schluss – gegen Gott.

AMADEUS läuft am Donnerstag, den 2. Februar um 20 Uhr, in Englisch mit englischen Untertiteln.

Das weitere Programm des National Theatre London (VVK läuft):

SAINT JOAN Donnerstag, 16. Februar 2017

HEDDA GABLER Donnerstag, 09. März 2017

TWELFTH NIGHT Donnerstag, 06. April 2017

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger