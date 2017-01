IHK Leipzig: 25. Aktionstag Lehrstellen

Anmeldung für Unternehmen startet jetzt

Ab sofort können sich ausbildende Unternehmen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als Aussteller für den „Aktionstag Lehrstellen“ am 6. Mai in Leipzig anmelden. Der größte Open-Air Berufsorientierungstag Mitteldeutschlands findet dieses Jahr zum 25. Mal im ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung (Am Ritterschlösschen 22, 04179 Leipzig) statt.

Die Anmeldung erfolgt über die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig unter www.leipzig.ihk.de/lehrstellentag. Die Teilnahme am „Aktionstag Lehrstellen“ ist für die Unternehmen kostenfrei. Organisiert wird die Veranstaltung von der IHK zu Leipzig, der Handwerkskammer zu Leipzig, der Agentur für Arbeit und der Sächsischen Bildungsagentur.

Angesprochen sind Ausbildungsbetriebe über alle Branchen hinweg von Industrie, Handel, Handwerk über den Dienstleistungs- und Mediensektor bis hin zum öffentlichen Dienst. Durch die große Ausstellungfläche unter freiem Himmel besteht auch die Möglichkeit Fahrzeuge vorzuführen oder lebendige Schauwerkstätten einzurichten.

Die Anmeldung ist bis zum 7. April 2017 möglich. Informieren und anmelden: www.leipzig.ihk.de/lehrstellentag

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger