Schlittschuh-Spaß vorm Paunsdorf Center

Leipzigs größte mobile Eisbahn

Auch dieses Jahr steht sie am Paunsdorf Center (P.C.): die größte und aktuell einzige Eisbahn in Leipzig. In der P.C. Eiswelt vor dem Haupteingang des Einkaufszentrums können große und kleine Schlittschuh-Fans täglich ab 10 Uhr übers Eis gleiten. Am 10. Dezember zeigen die Spieler der IceFighters Leipzig vor Ort ihre Tricks.

Ob mit der ganzen Familie, als Pärchen oder mit Kollegen – Schlittschuhlaufen bringt für alle Freude und Abwechslung in die Wintertage. Die über 350 Quadratmeter große Eisbahn in der P.C. Eiswelt lädt montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr zum fröhlichen Rundendrehen bei Musik ein.

Sonderöffnungszeiten gelten für Adventsfreitage (bis 21 Uhr), verkaufsoffene Sonntage (bis 18 Uhr), Heiligabend und Silvester (bis 14 Uhr). Der Eintritt kostet für Kinder bis 16 Jahre 2,50 Euro und für Erwachsene 3,50 Euro. Besitzer einer P. C. Card können einmal kostenlos eislaufen. Gegen eine Gebühr kann man sich Schlittschuhe ausleihen.

Fahrhilfen für Neulinge auf dem Eis stehen kostenlos zur Verfügung. Am 10. Dezember besuchen die lokalen Eishelden der IceFighters Leipzig die Eisbahn. Die Oberligisten schlagen von 14 bis 16 Uhr mit einem gut zehnköpfigen Team sowie dem Trainerstab für ein Probetraining auf. Fans können den Spielern ganz nah sein und im Anschluss selbst einige Tricks auf der spiegelglatten Fläche ausprobieren.

Direkt neben der Bahn gibt es gemütliche Weihnachtsmarktstände der P.C. Eiswelt. Dort wird Zuschauern, begeisterten Kufenflitzern, aber auch Eismuffeln bei Glühwein und Kartoffelsuppe warm. Kleine Gäste freuen sich über ein Karussell, eine Eisenbahn und lebensgroße Playmobil-Figuren. Die P.C. Eiswelt hat noch bis 7. Januar 2017 geöffnet.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger