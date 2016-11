Quoll-Nachwuchs erobert Vulkanstollen im Zoo Leipzig

In Gondwanaland sind die Quolls los: Seitdem Quollweibchen Sternchen mit ihren sechs Jungtieren aus dem rückwärtigen Bereich in das Schaugehege im Vulkanstollen in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland gezogen ist, herrscht dort munteres Treiben.

Die schwarzen Jungtiere mit weißen Punkten, die im Juni geboren wurden, erkunden die Klettermöglichkeiten und jagen sich gegenseitig die Äste hoch und runter. Die Rasselbande sorgt für spannende Beobachtungen im Bereich der dämmerungs- und nachtaktiven Tiere.