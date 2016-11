Nistkästen selber bauen

„Nutzen Sie die kalte Jahreszeit für den Vogelschutz!“, empfiehlt der Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V. Werden Nistkästen bereits im Spätherbst oder Winter angebracht, können Singvögel hier ihr Nachtlager aufschlagen.

So finden sie Schutz in kalten Winternächten und die Chance auf Vogelnachwuchs im Frühjahr steigt. Um Insekten und Vögeln in Wohnungsnot zu helfen, bietet der Ökolöwe Bausätze für Nistkästen und für Insektenhotels an. Die tierfreundlichen Weihnachtsgeschenke können in der Umweltbibliothek Leipzig erworben werden.

In Deutschland zählen laut Bundesnaturschutzgesetz alle Singvögel zu den besonders geschützten Arten. Dort, wo ausreichend Nahrung, aber mangelnde Brutmöglichkeiten vorhanden sind, zeigen Nistkästen die beste Wirkung.