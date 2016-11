Minimusikfestival zum Mitmachen

Slawische Nächte zu Gast in der naTo in Leipzig

Der Klub Polskie bringt am kommenden Freitag, den 25.11., zu einer Spezialausgabe der Slawischen Nächte befreundete Musikkollektive aus Leipzigs Partnerstädten Krakau und Kiew in der naTo auf die Bühne: Die »Kapela Polska« vertritt dabei Leipzig und Krakau mit Akkordeon und Trompeten.

Bei ihren traditionellen polnischen Liedern ist mitsingen ausdrücklich erwünscht, dafür werden eigens Liedhefte verteilt. »Haydamayky« füllen in ihrer ukrainischen Heimat Stadien, ihre energiegeladene Mischung aus ukrainischer Folklore, traditionellen Kosakenweisen sowie Blues- und Reggaeklängen wird dafür sorgen, dass es unmöglich sein wird, die Beine still zu halten. Die Leipziger Band »Kupazukow« wird den Abend schließlich mit ihren teils lyrischen teils temperamentvollen sorbischen Volksweisen ausklingen lassen.

Der Klub Polskie e.V. veranstaltet seit 7 Jahren die Slawischen Nächte in Leipzig, erstmals sind sie zu Gast in der naTo. Die naTo ist ein Soziokultureller Verein, der für die Ausrichtung außergewöhnlicher Live-Konzerte in den Bereichen Jazz und neue Musik sowie für die Förderung von Theaterprojekten, Nachwuchskünstlern und soziokulturellen Projekten jenseits des Mainstreams bekannt ist.

In den 80er Jahren begann die spannende Geschichte des Hauses auf der Karl-Liebknecht-Straße. Heute ist die naTo eine kulturelle Institution im Leipziger Süden.

Start: 20:30

Eintritt: 12,- / 9,- (VVK: 11,50 zzgl. Gebühren)

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger