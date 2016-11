Gesellige Tafelrunde beim Ehepaar Luther

Das Zwei-Personen-Stück verspricht spannende Einblicke in das Eheleben von Martin Luther und Katharina von Bora. Zusätzlich zu dieser unterhaltsamen Kost genießen die Gäste ein eigens für diesen Anlass kreiertes Vier-Gang-Menü inklusive Wein und Wasser.

Passend zum Reformationsjubiläum präsentiert Auerbachs Keller im kommenden Jahr an sechs Terminen das beliebte Theaterdinner „Die Luthers privat - Tafelfreuden und Tischreden beim Ehepaar Luther.“

Der Abend lädt die Gäste zu einer Zeitreise ein: Sie führt in Luthers geistige Welt und ist gleichzeitig eine Begegnung mit dem Alltag des Ehepaars Luther. Die große Tafel ist Ort des gemeinsamen Essens und des ungezwungenen heiteren und ernsthaften geistigen Austausches über Alltagsfragen, anwesende und nichtanwesende Zeitgenos-sen sowie die großen Fragen der aktuellen Politik, des Lebens und des Glaubens:

Luther, gespielt von Thomas Dehler, spricht seine Gedanken größtenteils in original überlieferten Worten. Maja Chrenko als Katharina von Bora fügt eigene Gedanken hinzu, bekräftigt, widerspricht und ergänzt. So wird Geschichte lebendig. Ergänzt durch zeittypische Speisen und Getränke, wie rosa Tranchen vom Jungschwarzkittel auf Spitzkohl und Pilzküchlein, wird der Abend zu einem echten Erlebnis an Luthers Tafel.

Die Karten für das Theaterdinner in Auerbachs Keller „Die Luthers privat- Tafelfreuden und Tischreden beim Ehepaar Luther.“ kosten 67,50 Euro pro Person. Darin sind die Theateraufführung und das Vier-Gang-Menü inklusive Wein und Wasser enthalten. Die Karten sind im Souvenirshop von Auerbachs Keller Leipzig erhältlich. Weitere Informationen unter www.auerbachs-keller-leipzig.de und unter Telefon: 0341-216100.

2017 ist das Stück an folgenden Terminen zu sehen:

Samstag, 11. Februar 2017, 17.30 Uhr

Freitag, 17. Februar 2017, 17.30 Uhr

Ostermontag, 17. April 2017, 17.30 Uhr

Sonntag, 29. Oktober 2017, 17.30 Uhr

Dienstag, 31. Oktober 2017, 17.30 Uhr

Sonntag, 12. November 2016, 17.30 Uhr