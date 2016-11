"Employability Ranking":

Universität Leipzig auf Platz 14 in Deutschland

Arbeitgeber haben abgestimmt, welche Hochschulen die besten Absolventen ausbilden. Das Ergebnis ist nachzulesen im "Global University Employability Survey" der französischen Personalberatung Emerging und des Berliner Beratungs- und Marktforschungsunternehmens trendence.

Innerhalb Deutschlands belegt die Universität Leipzig Platz 14, gemeinsam mit drei anderen Hochschulen, darunter die HHL Leipzig Graduate School of Management.

Befragt wurden rund 6.000 Arbeitgeber in 20 Ländern, darunter 186 in Deutschland. Die Unternehmen bewerten darin, wie gut die Absolventen der Hochschulen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet sind. Ergebnis ist ein Ranking der Hochschulen, die die besten Absolventen hervorbringen - nicht nur gemessen an ihrem Fachwissen, sondern auch an ihren Soft Skills. Auch international schneiden die deutschen Hochschulen gut ab: Arbeitgeber aus 20 Ländern bestätigen, dass deutsche Hochschulen nach den USA die besten Absolventen hervorbringen.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger