HTWK Leipzig vergibt 59 Deutschlandstipendien

Feierliche Vergabe am 3. November: Stipendiaten treffen ihre Förderer

Mit einem Festakt am 3. November 2016 feiert die HTWK Leipzig mit ihren Förderern und Stipendiaten die 6. Förderperiode des Deutschlandstipendiums: In diesem Jahr vergeben 36 Stifter 59 Stipendien an die leistungsstärksten Studierenden der Hochschule.

Die ausgewählten Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten eine monatliche Unterstützung von insgesamt 300 Euro, die je zur Hälfte vom Stifter und vom Bund finanziert wird. Alle Geförderten haben sich durch ihre herausragenden Leistungen im Studium qualifiziert, aber auch aufgrund von gesellschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit.

Als Premiumstifter haben sich fünf von ihnen entschieden, ihr Engagement an der HTWK Leipzig mit mindestens drei Stipendien pro Förderperiode zu unterstreichen: die Sparkasse Leipzig, die ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH, die HAEMA AG, die MLP AG (Geschäftsstelle Leipzig VI) und die Swiss Timing - ST Sportservice GmbH.

Zum Festakt am 3. November werden die Stipendienurkunden übergeben und den Stiftern wird gedankt. Das anschließende Get-Together gibt Förderern, Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Hochschulmitgliedern die Gelegenheit, einander persönlich kennenzulernen und zu netzwerken.

„Das sind Kontakte, die oftmals lange halten und ganz neue Wege der Zusammenarbeit aufzeigen“, betont Kathleen Liebold, verantwortlich für Friend- und Fundraising an der HTWK Leipzig.





Hintergrund

Die 59 Stipendiatinnen und Stipendiaten kommen aus allen sieben Fakultäten und wurden aus insgesamt 263 Bewerbungen ausgewählt – knapp 60 Bewerbungen mehr als im Vorjahr.

Bundesweit wurden seit Beginn des Stipendienprogramms (2011) 85.800 Stipendien vergeben. Jede Hochschule wählt selbst die Stipendiaten aus, Stifter können aber am Entscheidungsprozess beteiligt werden.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger