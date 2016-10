Backen, schrauben, nähen

Wettbewerb bringt Kita-Kinder in lokale Handwerksbetriebe

„Hand in Hand durch unseren Ort." Unter diesem Motto startet die Kita-Mitmachaktion des Handwerks für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren ab sofort in die vierte Runde.

Alle Kindertagesstätten sind aufgerufen, sich am bundesweiten Wettstreit zu beteiligen und

500 Euro für einen Projekttag oder ein Kita-Fest zum Thema Handwerk zu gewinnen. So funktioniert es: Die Kita-Kinder besuchen Handwerksbetriebe vor Ort und gestalten anschließend mit verschiedenen Materialien und Techniken ein Riesenposter zum Thema „Handwerk".



Unabhängig von der Beteiligung am bundesweiten Wettbewerb freut sich die Handwerkskammer zu Leipzig über Bilder, die Kinder von Handwerkern aus ihrer Nachbarschaft malen. Jede Kita, die sich beteiligt, erhält außerdem das große Kinderbuch des Handwerks oder ein Handwerker-Bildersuchspiel als Dankeschön.



„Mit der Berufsorientierung kann man nicht früh genug beginnen. Der Wettbewerb des Handwerks ist daher für Kita-Kinder, Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern eine tolle Möglichkeit, gemeinsam die Welt des Handwerks zu entdecken", wirbt Handwerkskammerpräsident Claus Gröhn.



Einsendeschluss für die fertigen Kunstwerke ist der 31. Januar 2017.



Kindergärten, die mitmachen wollen, können die Vorlage für das Riesenposter kostenfrei bis 16. Dezember 2016 in der Handwerkskammer anfordern, Telefon 0341 2188-156 oder presse@hwk-leipzig.de.





Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger