Unterstützt an die Hochschule

Jugendliche aus Halle und Leipzig im Förderprogramm Studienkompass

20 Schülerinnen und Schüler aus 13 Schulen der Region Halle/Leipzig sind neue Stipendiaten des gemeinnützigen dreijährigen Förderprogramms Studienkompass.

Der Studienkompass bietet Jugendlichen aus Familien ohne akademische Erfahrung eine umfassende Studien- und Berufsorientierung und unterstützt sie beim Übergang von der Schule an der Hochschule.

Das bundesweite Programm wurde 2007 von der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gegründet und nimmt in diesem Jahr bereits den 10. Jahrgang und den 3.000 Teilnehmer in die Förderung auf.



Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht studiert haben, nehmen noch immer sehr viel seltener ein Studium als ihre Altersgenossen aus Akademikerfamilien auf. Die Stipendiaten erwarten in den nächsten Jahren zahlreiche Workshops, um sich eigener Stärken bewusst zu werden und dazu passende Studien- und Berufswege zu finden. Ehrenamtliche Vertrauenspersonen stehen ihnen während der gesamten Förderungszeit mit Rat und Tat zur Seite.

Der Studienkompass wurde über mehrere Jahre mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung evaluiert. 95 Prozent der rund 1.700 Absolventinnen und Absolventen haben ein Studium aufgenommen, über 90 Prozent gaben an, ihren Wunschstudienplatz erhalten zu haben. In der Region Halle/Leipzig profitieren seit 2010 über 110 junge Menschen von der Förderung.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger