Spielzeiteröffnung mit "Tag der Offenen Tür"

Die Geheimnisse von Kulturtempeln wie einem Opernhaus werden normalerweise unter Verschluss gehalten. Am kommenden Samstag, 17. September lüftet die Oper Leipzig das mysteriöse Deckmäntelchen bei einem Tag der offenen Tür und lädt kleine wie große Besucher ein, sich auf Entdeckungsreise zu begeben.

Bei diesem Theaterspektakel heißen alle Ensembles, Gewerke und Abteilungen das Publikum willkommen. Von 10 bis 14 Uhr können Kinder und Erwachsene in den Theaterwerkstätten in der Dessauer Straße in die Welt des Bühnenhandwerks abtauchen.

Malsaal, Dekorationsfundus, Tischlerei und Kaschierabteilung stehen für alle offen. Es darf mitgemacht werden!