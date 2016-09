Neues Galopppferd für Leipziger Rennstall Scheibenholz

Mount Juliet kommt nach Leipzig

Der in diesem Jahr neu gegründete Leipziger Rennstall Scheibenholz begrüßt mit Mount Juliet das zweite Pferd für die Besitzergemeinschaft. Der Verein ist ein Gemeinschaftsprojekt des Gestüts Graditz und der Scheibenholz GmbH und bietet allen Galopp-Interessierten die Möglichkeit, für zehn Euro im Monat Mitbesitzer eines Rennpferdes zu werden. Erster Einsatz von Mount Juliet ist zum Familienrenntag im Scheibenholz am 28. August geplant.

Der 4-jährige Wallach ist als Ersatz für die derzeit verletzte Stute Luzzie nach Leipzig gekommen und wird nun von Pferdetrainer Marco Angermann auf seinen ersten Start unter den Farben des Rennstalls zum Familienrenntag am 28. August im Scheibenholz vorbereitet. „Im Juli konnte Mount Juliet bereits ein Rennen der Kategorie E in Mannheim gewinnen. Nun müssen wir sehen, wie er mit der Leipziger Bahn zurechtkommt. Gute Galopp-Gene hat er durch Vater Tertullian auf jeden Fall mitbekommen“, sagt Marco Angermann. Der Wallach wurde in Frankreich gezüchtet und bisher in Baden-Baden trainiert.

Am 28. August soll er im Scheibenholz für die Leipziger Besitzergemeinschaft in einem Ausgleich IV über 2000 Meter an den Start gehen. 50 Mitbesitzer zählt der Rennstall Scheibenholz e.V. bisher. Weitere sind herzlich willkommen. Wer am Familienrenntag ebenfalls sein eigenes Pferd anfeuern möchte, hat direkt am Renntag oder vorab im Büro der Scheibenholz GmbH (Rennbahnweg 2A, 04107 Leipzig) die Gelegenheit, eine Mitgliedschaft abzuschließen.

Die 4-jährige Stute Luzzie, das erste Pferd des Rennstalls Scheibenholz, kuriert bis Ende des Jahres eine Sehnenverletzung im Gestüt Graditz aus. Bei einem gemeinsamen Ausflug der Vereinsmitglieder am vergangenen Sonntag besuchten die Mitglieder ihr Pferd auf der Koppel, verbunden mit einer Führung durch eines der ältesten Vollblutgestüte Deutschlands.

Unter dem Motto „Dein Pferd in Deinem Stall, in Deiner Stadt“ können sich Galoppsport-Interessierte als Anteilseigner mit einem Jahresbeitrag von 120 Euro (10 Euro pro Monat) an einem Galopppferd beteiligen. Jeder Turf-Fan hat somit die Chance, seinen Traum zu verwirklichen und Mitbesitzer einesRennpferdes zu werden. Quasi als Aktionär einer „Rennpferd-AG“ erlebt man die Faszination Galopp hautnah als aktiver Teil der Turf-Szene. Zu den Vorteilen für jeden Mitbesitzer zählen u.a. ein Anteilszertifikat, eine Set Card des Rennpferdes, freier Eintritt an Renntagen, Ausflüge und natürlich das emotionale Highlight, das eigene Rennpferd auf der Leipziger Galopprennbahn Scheibenholz zu erleben.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger