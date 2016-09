Neue Löwen erobern die Besucherhöhle

Die beiden Neuankömmlinge in der Löwensavanne Makasi Simba zeigen sich ab sofort zeitweise den Besuchern im Zoo Leipzig. Motshegetsi und Majo, die beiden 15 Monate alten Etoschalöwen, erkunden vorsichtig ihr neues Zuhause: Am 13. August angekommen, haben sie sich zunächst hinter den Kulissen eingelebt.

Seit dieser Woche setzen sie nun ihr großen Tatzen auch in die Löwenhöhle, die für die Zoobesucher einsehbar ist. Noch haben die beiden jungen Löwen die Möglichkeit, sich langsam an die großflächigen Einblicke an der Besucherscheibe zu gewöhnen und können sich auch in den rückwärtigen Bereich zurückzuziehen.

Die Neugierde der beiden ist jedoch groß und die ersten Besucher haben die neuen Leipziger Löwen bereits in Augenschein nehmen können. Die weitläufige Außenanlage werden die Löwen erst kennenlernen, wenn sie sich an ihre neuen Tierpfleger, die Abläufe und Wege gewöhnt haben.

„Sowohl für die optimale Versorgung als auch Pflege ist es unerlässlich, dass die Tiere die verschiedenen Bereiche hinter den Kulissen kennen und nutzen“, erklärt Zoodirektor Prof. Jörg Junhold und ergänzt: „Motshegetsi und Majo sind junge Löwen, denen wir nach dem Umzug von Basel nach Leipzig die nötige Zeit geben wollen, sich im Zoo Leipzig einzugewöhnen, deshalb gehen wir bei der Eingewöhnung Schritt für Schritt vor.“