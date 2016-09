7. Leipziger Passagenfest in den Höfen am Brühl

Fashion-Flashmob, Kickeraktion und Jutebeutel gestalten

Am Freitag, den 2. September, laden die Höfe am Brühl im Rahmen des diesjährigen Leipziger Passagenfests zum Mitternachtsshopping ein. Die Besucher erleben einen sportlichen After Work-Fashion Day mit abwechslungsreichem Programm.

Ab 18:30 Uhr können Bastelfreunde gemeinsam mit Das creative Hobby im Untergeschoss ihren eigenen Jutebeutel selbst gestalten und mit nach Hause nehmen. Mit bereitgestellten Schablonen, trendigen Farben und professioneller Anleitung durch die Profi-Bastler können die Leipziger ihre eigenen Unikate designen.

Modische Inspirationen, Überraschungen und Unterhaltung gibt es ab 19 Uhr beim stündlich stattfindenden Fashion-Flashmob. Zu aktuellen Hits präsentieren je fünf Models tanzend die neuesten Modetrends.

In Kooperation mit dem Eiscafé La Luna wird es ab 20 Uhr sportlich: Gemeinsam mit Daniel Frahn, Fußballspieler beim Chemnitzer FC, und weiteren Überraschungsgästen stellen Sportbegeisterte ihr Talent beim Kickern unter Beweis. Zudem haben Fans bei der stattfindenden Autogrammstunde die Gelegenheit, ein Autogramm zu ergattern.

Wer sich am Freitag für eine Kundenkarte der Höfe am Brühl entscheidet, wird mit einer Überraschung belohnt. Nach der Shoppingtour laden die neuen Lounge-Bereiche im ersten Obergeschoss inklusive einer Sektbar zum Entspannen und Verweilen ein.

Das Leipziger Passagenfest findet in diesem Jahr bereits zum 7. Mal statt. Von 18 bis 24 Uhr verwandelt sich die Leipziger Innenstadt in eine einzigartige Kunst- und Kulturmeile. In zahlreichen Passagen, Höfen und Kaufhäusern erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Musik, Theater, Show, kulinarischen Köstlichkeiten und vielem mehr. Zudem laden alle Geschäfte in den teilnehmenden Passagen zum Mitternachtsshopping ein.

Dieser Artikel wurde veröffentlicht von: Marcus Jaeger